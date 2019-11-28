Karabaş Mahallesi sakinlerinden, İzmit’in eski esnaflarından merhum Nizamettin Yüksel’in eşi, Kuyumcu Mehmet Yüksel’in annesi Hacı Fatma Yüksel(95) vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün(Perşembe) öğlen namazına müteakiben Fevziye Camii’nden kaldırılarak Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi.
Bugün 14:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:19 TSİ
Fatma Yüksel hayatını kaybetti
İzmit'in eski esnaflarından Nizamettin Yüksel'in eşi Fatma Yüksel(92) vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz