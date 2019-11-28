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CHP İzmit’e 5 aday talip

CHP İzmit İlçe Örgütü’nde mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından adaylar konuşulmaya başlandı. Mevcut ilçe başkanı Hakan Çakar resmi olarak aday olacağını duyururken,  4 ismin daha aday olacağı konuşuluyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde 9 Kasım tarihinde başlayan mahalle delege seçimleri geçtiğimiz günlerde sona ererken köylerde ise seçimler devam ediyor. Bu hafta sonu bitmesi beklenen köy delegelerin ardından CHP’de hareketlilik arttı. CHP mevcut ilçe başkanı Hakan Çakar adaylığını resmi olarak duyururken 4 ismin ise adaylığı konuşuluyor.

NAZIM GENÇTÜRK

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün eski ilçe sekreteri Av. Mehmet Nazım Gençtürk’e kesin aday gözüyle bakılıyor. Delege seçimlerini yakından takip eden Gençtürk, Yerel seçimler öncesinde meclis üyesi aday adayı olmak için görevinden istifa eden Gençtürk, buna rağmen aday gösterilmemişti. Köy delegelerinin de belirlenmesinin ardından Gençtürk’ün adaylık açıklaması yapması bekleniyor.

ORHAN DÖNMEZ

Eski ilçe başkanlarından Orhan Dönmez de nabız yokladığı konuşuluyor. Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir dönem aktif siyasete ara veren Dönmez, delege seçimlerinde tekrar siyasete döndü. Orhan Mahallesi’nde destek verdiği listenin 1 oy farkla kazanmasının ardından Dönmez’in aday olması bekleniyor.

SEFA SÖZER

Eski ilçe sekreterlerinden, bir dönem İzmit İlçe Sandık Kurulu Başkanlığı da yapan Sefa Sözer’in adaylık için nabız yokladığı biliniyor.

GÖKHAN ERCAN

Bugüne kadar partide birçok görev alan İl Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Ercan’ın parti kulislerinde adaylık için nabız yokladığı öne sürülürken, il başkan adaylığı için de ismi geçiyor. 

Bugün 14:31 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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