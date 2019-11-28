Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri'nin çalışmaları kapsamında Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı tespit edildi. Eve düzenlenen baskında O.A., A.S. ve U.R. isimli fuhuş yapan 3 yabancı uyruklu kadın ve fuhuşa yer temini ve aracılık eden C.E. ile Z.R. gözaltına alındı. Emniyete götürülen 5 kişinin gerekli işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.