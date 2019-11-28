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Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Gebze bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
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Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri'nin çalışmaları kapsamında Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı tespit edildi. Eve düzenlenen baskında O.A., A.S. ve U.R. isimli fuhuş yapan 3 yabancı uyruklu kadın ve fuhuşa yer temini ve aracılık eden C.E. ile Z.R. gözaltına alındı. Emniyete götürülen 5 kişinin gerekli işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Yorumlar

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