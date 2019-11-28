Hukuk bürosunu kurşunlayan şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli Barosu Avukatlarından E.A. ile A. A’nın İzmit Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde bulunan bürosu, gece geç saatlerde kurşunlandı. Olayla ilgili İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kimliği tespit edilen R.G., Kartepe Köseköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

SORGUYA ALINDI

Şüpheli R.G. gözaltına alınmasının ardından işlemleri yapılmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi’ne getirildi. R. G’nin, avukatlar tarafından borcu nedeniyle icraya verildiği ve bu nedenle sinirlenerek olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan R.G., çıkarıldığı adliyece elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.