Babalar ve oğullar Halıda fena kapıştı

Bilgievleri öğrencileri, babalarıyla halı saha maçı yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, yeni eğitim - öğretim döneminde, ailelere yönelik yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Bilgievleri öğrencileri geçtiğimiz hafta babalarıyla halı saha maçı yaptı. Babalar ve oğullarını karşı karşı getiren müsabakada kazanan sevgi oldu.