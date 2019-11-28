Bilgievleri öğrencileri, babalarıyla halı saha maçı yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, yeni eğitim - öğretim döneminde, ailelere yönelik yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Bilgievleri öğrencileri geçtiğimiz hafta babalarıyla halı saha maçı yaptı. Babalar ve oğullarını karşı karşı getiren müsabakada kazanan sevgi oldu.
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Babalar ve oğullar Halıda fena kapıştı
Bilgievleri öğrencileri, babalarıyla halı saha maçı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz