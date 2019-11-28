Rüya takım yine şampiyon

Judo branşında Türkiye’de ön sıralarda olan Kağıtspor, Spor Toto Judo Ümitler Mix 1.Ligi’nde yine şampiyon olmayı başardı. 3 senede sadece 1 yenilgi alarak şampiyonluğa ambargo koyan sporcularımız, yine ayakta alkışlandı. Antalya’nın Kemer ilçesi Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Spor Toto Judo Ümitler Mix 1.Lig müsabakalarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor fırtına gibi esti. Son iki turnuvanın şampiyonu Rüya Takım, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen ve 20 kulübün katılımıyla gerçekleşen turnuvayı 54 puanla yine şampiyon olarak tamamladı. Ümit judocular 3 senede 57 maçtan sadece bir yenilgi alarak kırılması zor bir rekora doğru koşuyor.

SPORCULARIN TAMAMI ALTYAPIDAN

Son iki yılın şampiyonu başarılı takımımız, favori gösterildiği turnuvanın düzenlendiği 3. yılında 3. kez şampiyon olmayı başardı. Mavi beyazlı takımdaki mücadele eden sporcuların hepsinin altyapıdan yetişmiş olması da, alınan başarının daha değerli olmasını sağladı.