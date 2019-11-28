Söğüt: Çocuklarımız sporu sevsin istiyoruz

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spor akademileri bünyesinde çalışan spor eğitmenleriyle bir araya geldi. “Çocuklarımıza sporu sevdirmeliyiz” diyen Başkan Söğüt, “Bu noktada eğitmenlerimize büyük görev düşüyor” dedi. Söğüt, Meclis Salonu’nda spor eğitmenlerini ağırlarken, spor eğitmenliğinin önemine değinerek, “Spor akademilerimiz ile amacımız çocuklarımıza küçük yaştan itibaren sporu sevdirmek. Bunun için üzerimize düşen neyse yapıyoruz. Sevmelerinde en büyük etkenlerden birisi de sizler olacaksınız. Göreviniz ve sorumluluğunuz büyük” dedi.