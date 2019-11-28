Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spor akademileri bünyesinde çalışan spor eğitmenleriyle bir araya geldi. “Çocuklarımıza sporu sevdirmeliyiz” diyen Başkan Söğüt, “Bu noktada eğitmenlerimize büyük görev düşüyor” dedi. Söğüt, Meclis Salonu’nda spor eğitmenlerini ağırlarken, spor eğitmenliğinin önemine değinerek, “Spor akademilerimiz ile amacımız çocuklarımıza küçük yaştan itibaren sporu sevdirmek. Bunun için üzerimize düşen neyse yapıyoruz. Sevmelerinde en büyük etkenlerden birisi de sizler olacaksınız. Göreviniz ve sorumluluğunuz büyük” dedi.
28 Kasım 2019- Spor
Söğüt: Çocuklarımız sporu sevsin istiyoruz
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spor akademileri bünyesinde çalışan spor eğitmenleriyle bir araya geldi.
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