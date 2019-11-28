Kartepe Belediye Başkanı Avukat Muhammet Mustafa Kocaman, Köseköy’de yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatındaki çalışmaları yakından takip ediyor. Belediye Başkanı Kocaman, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a teşekkür etti. Kocaman “Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a, yüzme havuzumuzun inşaatına vermiş oldukları katkılardan dolayı tüm ilçe halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.
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Kartepe'de yüzme havuzu heyecanı
Kartepe Belediye Başkanı Avukat Muhammet Mustafa Kocaman, Köseköy’de yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatındaki çalışmaları yakından takip ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz