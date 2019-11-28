Kartepe'de yüzme havuzu heyecanı

Kartepe Belediye Başkanı Avukat Muhammet Mustafa Kocaman, Köseköy’de yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatındaki çalışmaları yakından takip ediyor. Belediye Başkanı Kocaman, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a teşekkür etti. Kocaman “Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a, yüzme havuzumuzun inşaatına vermiş oldukları katkılardan dolayı tüm ilçe halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.