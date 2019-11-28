Kağıtspor geçit vermiyor

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor konuk ettiği Bursa temsilcisi Geçitspor’u da 94-78 mağlup etti. Mavi beyazlılar, ligde oynadığı altı maçtan beşinci galibiyeti alarak üst sıralardaki yerini korudu. Dev Adamlar, başarılı sonuçlar almaya devam ederken, evindeki tüm maçları kazandı.
KAPTAN SERTAY’DAN 26 SAYI, 7 ASİST, 6 RİBAUNT
Ligde oynadığı 6 maçtan 5. galibiyetini alan temsilcimizde kaptan Sertay Gürsu 26 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt ile en skorer isim oldu. Kaptanın ardından Burak Şaşmaz 20, Yusuf Poturoğlu11, Anıl Atamış 10 sayı ile oynadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz