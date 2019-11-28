Kocaeli Masterler’ın “TATLI” antrenmanı

İki kez Türkiye, bir kez de Marmara Masterler Ligi şampiyonu olan Kocaeli Masterler bu sezonda da hayli iddialı. Marmara Masterler Ligi’nde geride kalan 9 maçta elde ettiği 6 galibiyet ile 3. sırada bulunan ekipte antrenmanlar da neşe içinde geçiyor. Bir döneme damga vuran futbolcuların yer aldığı takımda arkadaşlık ortamı başarıyı getiren hususların başında geliyor

MORİ BABA: GRUBUMUZDA İYİ TAKIMLAR VAR

Herkesin “Yufka Ahmet” olarak tanıdığı ve son dönemde teknik adamlıktaki başarısı nedeni ile “Mori Baba” olarak bilinmeye başlayan Ahmet Akkaya takımın son durumunu değerlendirdi. Akkaya “Sezona pek de istediğimiz gibi başlayamadık. Disiplinden çıkar gibi olsak da tecrübeli kaptanlarımızın devreye girmesi ile de çabuk toparlandık ve Kocaeli Masterler’e yakışır bir futbol ortaya koymaya başladık. Marmara Masterler Ligi’nde grubumuzda iyi takımlar var ve her geçen gün Master takımları daha da kaliteli bir hale geliyor. Mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

UZEL VE IŞIKSOY: AMACIMIZ SPOR YAPMAK

Ferruh Duygu Tesisleri’nde yapılan son antrenmanın yenen tatlılarla enerjiler depolandı ve futbolcular Kocaeli Master Futbolcuları Derneği Başkanı Orhan Uzel “Ekibimiz yıllardır bir arada, dayanışma içinde. Ailemiz git gide büyüdü. Amacımız spor yapmak, stres atmak. Bu ortamın kurulmasındaki asıl amacımız da bu” dedi. Marmara Masterler Federasyonu kurucularından ve Kocaeli Master kaptanlarından İsmail Işıksoy “Master takımlarının kalitesi her geçen gün artıyor. Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Önce Marmara, ardından Türkiye masterler şampiyonluğunu elde etmek istiyoruz” dedi.

ÖZTÜRK: ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

İzmit Yeni Cuma Camii karşısındaki Gizem Çiçekçilik’in sahibi ve Kocaeli Master takımı kurucularından Hasan Öztürk “Her şeyden önce arkadaşlarımızafedakarlıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Ailelerinden ayırdıkları zamanla bizlerle birlikte oluyor ve sosyal bir ortam oluşturuyorlar. Hedeflerimiz her zaman üst sıralar. Kupa sayımızın artması için de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Antrenmanlarda bizi ziyaret eden büyüklerimize de şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.