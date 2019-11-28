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Kupa canavarı: KOCAELİ ATLI SPOR!..

Kocaeli Atlı Spor Kulübü Binicileri Türkiye Binicilik Federasyonun EquifunPony II ve III Engel Atlama Türkiye Ligi 2. ayak yarışmasında başarılı olarak kupaları topladılar.
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İstanbul Binicilik Kulübü Taşdelen tesislerinde yarışmalara Kocaeli Atlı Spor Kulübü 7 sporcu ile katıldı. Kocaeli Atlı Spor Kulübü antrenörleri İhsan Güler, Merve Balcıoğlu ve Sevgi Başaran tarafından yarışmalara hazırlanan Büşra Kızılca 60 ve 70 cm. Teşvik P2 kategorisinde Luna adlı atıyla 1 nci, 60 cm.PonyPll 2. Ayak yarışmalarında 1nci, 70 cm. Teşvik Yarışmaları Pll kategorisinde de 4’ncü oldu.

KÜRSÜDEN İNMEDİLER

Yavuz Selim Demir “Yeni Biniciler” kategorisinde 70 cm. ve 80 cm. Teşvik yarışmasında Lizaz adlı atıyla birinci, Ayşe Uyar 60 ve 70 cm. Teşvik Yarışması Pll kategorisinde Rüzgar adlı atıyla 3’ncü ve 4’ncü, ikinci günde ise 70 cm. Teşvik’te 4’ncü oldu.Ahmet Berat Demircioğlu ilk günde 60 cm. Teşvik Yarışması Pll kategorisinde Efsane adlı atıyla 3’ncü, ikinci gün 70 cm. Teşvik Yarışmaları Pllkategorsisindede 5’nci oldu.

HEDEF MİLLİ TAKIM

Elif Benan Demircioğlu 70 cm. teşvik Yarışmalarında Pll Kategorisinde İnci adlı atıyla 2’nci olurken Alexander Furkan Kollmann, Beatiful Girl adlı atıyla 3’ncü oldu.Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün Fuar içindeki tesislerinde antrenörler İhsan Güler, Merve Balcıoğlu ve Sevgi Başaran tarafından düzenli olarak antrenmanlarla eğitilen biniciler Milli takımlara yükselmeyi hedefliyor.

Bugün 15:40 TSİ - Spor

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