Sametspor'dan geleceğe yeşil ışık

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesinin Kocaeli etabı, Kocaeli Stadyumu’ndaki final maçı ve ardından The Ness Otel’deki muhteşem Gala gecesi ile son buldu. 20 gündür süren ve 12 ilçeden 20 takımın katıldığı futbol turnuvasında şampiyonluğu kazandı. Kıran kırana geçen final maçlarında heyecan yaşandı. Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından turnuvaya katılan tüm takımlara spor malzemeleri verildi. 19 yaş altı yaklaşık 210 öğrenci futbol oynayıp, güzel günler geçirdi. 33 bin kişilik dev Kocaeli Stadyumu’nda oynanan üçüncülük maçında Körfez A2 Takımı, başarılı oyun sonrasında rakibi Yıldızlar takımını 2-0 yenip üçüncü olmayı başardı. Final maçında Sametspor ile Hodri Meydan buluşması kıran kırana geçerken, Sametspor rakibini 2-1 yenip şampiyonluğa ulaştı.

ÖDÜL TÖRENİYLE SON BULDU

The Ness Otel’de yapılangala gecesinde dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi. Gecede Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve günün anlam ve önemini belirten kısa konuşma yapıp, emeği geçenlere teşekkür etti. Geceye Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İmdat Akbaba, Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muzaffer Çintimar,, Spor Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül, Gençlik Merkezi Müdürü Mert Tepekıran, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Eğitim ve Kültür Şube Müdürü Metin Çimli, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.