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GENÇLERBİRLİĞİ-BTC TÜRK Y.MALATYA

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçı bu gece Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle…