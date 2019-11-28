GENÇLERBİRLİĞİ-BTC TÜRK Y.MALATYA

BUGÜN:
20.30 Gençlerbirliği-Btc Y.Malatya
YARIN-(30 Kasım Cumartesi):
15.00 Demir G.Sivas-Kasımpaşa
15.00 Çaykur Rizespor-İ.H.Konya
17.30 Ayt. Alanya-MKE A.Gücü
20.00 Göztepe-Fenerbahçe
1 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-Y.Denizli
16.30 M.Başakşehir-Antalya
19.00 Trabzonspor-Galatasaray
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İM.Kayserispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz