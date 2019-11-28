Ağabey ve Kardeş Türkeş'te buluştu

40’ar dakikadan iki devre halinde oynanan maçta A takımdaki tüm futbolcular sahaya çıktı. U-19 takımında ikinci yarıda kaleye Can Emre geçti. İlk yarıda yedek ve genç ağırlıklı bir kadro ile sahadaki yerini alan A takım, devreyi Mert Yavuz’un golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise as kadro sahaya çıktı. İkinci 40 dakikada Feridun da oynadı. Bu yarıda Talha’nın 2 ve Gökdeniz’in de 1 golü ile antrenman maçı 4-0 sona erdi.
DİNÇEL: GELECEK İÇİN VARSINIZ
Antrenman öncesinde alt yapı kurmaylarını ve genç futbolcuları samimi bir şekilde karşılayan Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel futbolculara yaptığı konuşmada “Sizler Kocaelispor için çok önemlisiniz. Gelecek için varsınız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın, sıcakkanlı yaklaşımından ve futbolculara yaptığı anlamlı konuşmasından ötürü Dinçel’e teşekkür etti. Yeşil Siyahlılar dün de U-17 takımı ile maç yapacaktı. N Ahmet AKAY
1. YARI
KOCAELİSPOR A TAKIM: 1
KOCAELİSPOR ELİT U-19: 0
STAT: Alparslan Türkeş
HAKEM: Cahit Paşa
KOCAELİSPOR A TAKIM: Volkan***, Mehmet Öztonga***, Onur Öztonga***, Tolga**, Fatih***, Gökay***, Muhammet Yusuf**, Mutlu***, Serdar***, Mert Yavuz***, Mervan***
KOCAELİSPOR ELİT U-19: Emrullah** (Doğukan**), Oktay**, Berk**, Efe***, Emircan**, Sertan**, Eren**, Yıldıray***, Buğra**, Celil***, İsa**
GOL: Dk.29 Mert Yavuz (A Takım)
2. YARI
KOCAELİSPOR A TAKIM: 3
KOCAELİSPOR ELİT U-19: 0
STAT: Alparslan Türkeş
HAKEM: Cahit Paşa
KOCAELİSPOR A TAKIM: Ercüment***, Semih***, Erdinç**, Batuhan***, Mesut***, Sefa***, Talha***, Gökdeniz***, Burak Süleyman**, Feridun***, Kemal***
KOCAELİSPOR ELİT U-19: Can Emre Yücel**, Ahmet**, Berkay** (Mert**), Serhat**, Mert**, Erol***, Melih**, Rıza***, Bedirhan**, Sertan** (Eren**), Oktay**
GOLLER:Dk.65 ve 85Talha, Dk. 68 Gökdeniz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz