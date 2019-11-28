Mehmet Sadık Efe'yi anıyoruz!..

Kocaelispor Kulübü eski asbaşkanlarından, Efe Tur Seyahat Firması'nın kurucusu Mehmet Sadık Efe henüz 57 yaşındayken geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti. İzmit Belediyesi unutulmaz başkan için ölümünün 16. yılında bugün anma programı düzenliyor.
İŞTE PROGRAM:
10:00: Mehmet Sadık Efe’yi mezarı başında anma… Yer Acısu / Kartepe
14:00: Kocaelispor U-14 - İzmit Belediyespor U-14 futbol maçı… Yer: Seka Çim Halı Tesisleri
15:00: Kocaelisporlu Efsaneler Gösteri Maçı… Yer: Seka Çim Halı Tesisleri
18:00: Mehmet Sadık Efe Fotoğraf Sergisi… Yer: Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz