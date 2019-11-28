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Bizim kızlar Antep yolcusu

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü çok zorlu  bir deplasmana çıkıyor. Rakip 5 maçta 5 galibiyet elde eden, 13 gol atan ve sadece 1 gol yiyen Gaziantep ALG Spor. Yeşil Siyahlı temsilcimiz ise 5 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de yenilgi elde etti.
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ALG’de geçen sezon Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nde forma giyen Milli yıldız Medine Erkan ile yine Hasan Alemdar’ın öğrencileri Gülbin Hız, Fatoş Yıldırım ve Mihriban Topal, ekibimize rakip olacak. Temsilcimizde ise tek eksik Ece Tekmen. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Futbol Sahası’ndaki maç Pazar günü saat 12.30’da başlayacak. Teknik Patron Hasan Alemdar, kendilerine otobüs desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederken, en iyi skorla Antep’ten dönmek istediklerini ifade etti.

Bugün 15:50 TSİ - Spor

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