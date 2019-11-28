Bizim kızlar Antep yolcusu

ALG’de geçen sezon Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nde forma giyen Milli yıldız Medine Erkan ile yine Hasan Alemdar’ın öğrencileri Gülbin Hız, Fatoş Yıldırım ve Mihriban Topal, ekibimize rakip olacak. Temsilcimizde ise tek eksik Ece Tekmen. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Futbol Sahası’ndaki maç Pazar günü saat 12.30’da başlayacak. Teknik Patron Hasan Alemdar, kendilerine otobüs desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederken, en iyi skorla Antep’ten dönmek istediklerini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz