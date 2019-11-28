Bugün 15:50 TSİ - Spor

Bizim kızlar Antep yolcusu

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü çok zorlu bir deplasmana çıkıyor. Rakip 5 maçta 5 galibiyet elde eden, 13 gol atan ve sadece 1 gol yiyen Gaziantep ALG Spor. Yeşil Siyahlı temsilcimiz ise 5 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de yenilgi elde etti.