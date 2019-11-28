Kocaelisporlu duruşu tartışılmayacak, kentin sembol isimlerinden Ali Okumuş (Bardakçı) Kocaelispor A takımı ve Elit U-19 takımları arasındaki maçı izledi. Tedavi sürece devam eden Okumuş ilk günkü heyecanını yaşarken, futbolcular, A takım teknik patronu ve Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ile sohbet etti. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki maçın ardından hastaneye giden Okumuş bir kez daha gönüllerde taht kurdu.
Bugün 15:51 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:52 TSİ
Bardakçı, helal olsun sana!..
Kocaelisporlu duruşu tartışılmayacak, kentin sembol isimlerinden Ali Okumuş (Bardakçı) Kocaelispor A takımı ve Elit U-19 takımları arasındaki maçı izledi.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz