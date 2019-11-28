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Bardakçı, helal olsun sana!..

Kocaelisporlu duruşu tartışılmayacak, kentin sembol isimlerinden Ali Okumuş (Bardakçı) Kocaelispor A takımı ve Elit U-19 takımları arasındaki maçı izledi.
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Kocaelisporlu duruşu tartışılmayacak, kentin sembol isimlerinden Ali Okumuş (Bardakçı) Kocaelispor A takımı ve Elit U-19 takımları arasındaki maçı izledi. Tedavi sürece devam eden Okumuş ilk günkü heyecanını yaşarken, futbolcular, A takım teknik patronu ve Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ile sohbet etti. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki maçın ardından hastaneye giden Okumuş bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

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