Bardakçı, helal olsun sana!..

Kocaelisporlu duruşu tartışılmayacak, kentin sembol isimlerinden Ali Okumuş (Bardakçı) Kocaelispor A takımı ve Elit U-19 takımları arasındaki maçı izledi. Tedavi sürece devam eden Okumuş ilk günkü heyecanını yaşarken, futbolcular, A takım teknik patronu ve Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ile sohbet etti. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki maçın ardından hastaneye giden Okumuş bir kez daha gönüllerde taht kurdu.