Seyyar satıcılardan ilginç talep

İzmit Belediyesi önünde toplanan seyyar satıcılarPerşembe ve Cumartesi günleri Doğu Kışla Pazar Alanı’nın arka tarafında durmalarına zabıta ekiplerinin müdahale ettiklerini belirterek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile görüşmek istedi. Görüşme öncesi basın açıklaması gerçekleştiren seyyar satıcılar, Perşembe Pazarı’nda boş bir alan olduğunu belirterek, “Orada bize bir yer verebilirler. Yer istedik vermiyorlar, zabıta da bizi kaldırıyor. Biz alnımızın akıyla ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Pazar yerinden yer almak için maddi durumumuzun iyi olması lazım ancak seyyar olarak gücümüz buna yetmiyor. Park içindeki yere tezgah açamıyoruz. Biz işgal bedeli de ödemeye hazırız. Kazandığımız 150-200 lira. Fatma Başkan daha önce gelip “Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz, elimizden ne gelirse yapacağız” dedi. Fakat yeni zabıtalar bize hakaret ederek tezgahlarımızı kaldırmamızı istiyor. Bu vatandaş bu işi bırakacak, vatandaşın başka yapacak işi yok. Bu vatandaş hırsızlık mı yapacak? Biz alanda işgaliye bedeli karşılığında küçük yerler istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“VERGİ YOK, KİRA YOK”

Hürriyet’in makamında olmaması gerekçesiyle İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır ile görüşen seyyar satıcılara Demirkır, “Bizim 21 tane pazar alanımız var. Bizim yeni bir yer vermek gibi şansımız yok. Kaldı ki Perşembe Pazarı alanı sadece iki gün bizde kalan günlerde büyükşehirlerde. Pazar çevresinde yer verme gibi de şansımız yok. Pazar yeri yönetmeliğine göre sokaklardaki vatandaşların kamuya ait olan yerlerden alınıp kapalı pazar yeri yapıp oraya yerleştirmek gibi bir zorunluluğumuz var. Oraya kimler yerleştirilir? Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı vergi mükellefleri ve Pazarcılar Odası’na daha önce üye olmuş kayıtlı vatandaşlar. Vergi yok, kira yok, hiçbir şey olmadan bu iş olmaz. Bu durum yasadışı” dedi.

“BUNUN BELEDİYE İLE ALAKASI YOK”

Demirkır sözlerinin devamında, “Çarşıda 20 bin lira kira veren esnafın önünde seyyar tezgah açıyor. Ben seyyarı kaldırdığım zaman tepki görüyorum. Garibansınız doğru da bu adam vergi veriyor, kira veriyor, işçi çalıştırıyor, sigortasını, elektriğini, suyuyu ödüyor. Diğeri gelecek orada tezgah açacak bir tane malı 15 TL’ye değil 3 TL’ye satacak. Benim görevim vergi mükelleflerini ve esnafı korumak. Bunun belediye ile alakası yok” dedi. Demirkır’ın açıklamasına seyyar satıcılar isyan ederek ”Hani Cumhurbaşkanımız ne diyordu? Hiçbir vatandaş aç açıkta kalmayacak diyordu. Ne oldu? Biz de vatandaşız” ifadelerinde bulundu.