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Hürriyet, geleceğin müzisyenlerini dinledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kazım Karabekir Ortaokulu müzik sınıfının açılışına katılarak geleceğin müzisyenlerinin performanslarını dinledi
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yapımı tamamlanan Kazım Karabekir Ortaokulu müzik sınıfının açılışına katıldı. Öğrencilerin ritim performansını dinleyen Başkan Hürriyet, öğrencileri tebrik etti. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclisi üyeleri Süleyman Şen ve Tuncay Aşkın, Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Serkan Yazar, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda okul müdürü katıldı.

“İZMİTLİ SANATÇI YETİŞSİN”

Öğrencileri başarıya taşıyacak bir hizmeti gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “İstiyoruz ki İzmitli sanatçılar yetişsin, İzmit’ten kıymetli insanlar İzmit’in adını dışarıya duyursun. Bildiğiniz üzere göreve gelmeden önce vaatlerimiz vardı. Sanatla uğraşmak isteyen, müziği seven, resmi seven, çocuklarımıza müzik malzemeleri, enstrümanlar, resim malzemeleri konusunda destek olacağımızı söylemiştik. Bu projeyi de şu anda programlama aşamasındayız. Bu okula böyle bir alan kazandırmak çok güzel bir adım oldu” dedi.

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