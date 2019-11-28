Hem okudular, hem çevreye sahip çıktılar

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi ve TEMA Vakfı iş birliğinde “Yeşerir Dünya Sen Okudukça” adı ile başlatılan projenin ilk okumaları gerçekleştirildi. İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen, Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, TEMA Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol, TEMA Vakfı Gölcük Sorumlusu Melahat Aşıkoğlu, Tema gönüllüleri, Genç Temacılar ve sponsor firma Green Life Müdürü Bahar Başak katıldı.

SERTİFİKALARINI ALDILAR

Programda, “Yeşerir Dünya Sen Okudukça” adlı projenin ilk uygulaması, ekim ayının en çok kitap okuyanları Canan Girgin ile Tuba Hacıoğlu’na sertifikaları takdim edildi. Proje kapsamında bundan sonra her ay kütüphaneden en fazla kitap okuyan 3 kişi TEMA Vakfı ve Green Life sponsorluğunda fidan sertifikasıyla ödüllendirilecek. Etkinlik nedeniyle düşüncelerini dile getiren TEMA Vakfı Başkanı Nermin Tol, okumanın önemine değindi. Daha sonra söz alan Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğütende projenin önemine dikkat çekti. Sponsor firma temsilcisi Bahar Başak ise projenin hem ülkeyi hem de zihinleri yeşerteceğini söyledi.