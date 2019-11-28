Özel Final Okulları, öğretmenlerini unutmadı

Başiskele’de faaliyetlerine devam eden Özel Final Okulları, kurum bünyesinde görev yapan öğretmenler için okul salonunda özel bir kutlama gerçekleştirdi. Programa katılan kurum idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle pasta kesimi gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan ve öğretmenlerinin mutluluklarını önemsediklerini belirten Özel Final Okulları sahibi Celalettin Gür, tüm öğretmenlere mutlu ve sağlıklı yıllar dilediklerini belirtti. Program, öğretmenlere hediye takdiminin ardından son buldu.