Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın başlattığı “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında Yazar Hayati İnanç, Kocaelililerle buluştu. Seminere Başiskele ilçesi ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaşama bilgiler veren İnanç, “İnsan dünyaya ağlayarak gelir, ağlayarak gider. Dünya saadet yurdu değil, ayrılık yurdu. Kavuşma ahirette. Dünyada kavuşmayı planlayıp, arzulamak, peşine düşmek ham hayaldir” dedi. Seminere katılan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan, seminer sonunda Yazar Hayati İnanç’a çiçek, tablo takdiminde bulundu.
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İnanç: Bu dünya kavuşma dünyası değil
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği seminere katılan Yazar Hayati İnanç, “Bu dünya kavuşma dünyası değil, gerçek kavuşma ahirette” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz