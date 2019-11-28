AKV’de öğrencilikten öğretmenliğe konuşuldu

Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil seminer döneminde farklı etkinlikler düzenledi. Etkinlik kapsamında eski adıyla Gölcük Kız Meslek Lisesinden mezun olup üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yeniden bu okula atanarak öğretmen olarak görev yapan isimlerle söyleşi gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLİKLERİNİ ANLATTILAR

Moda Tasarım Teknolojisi Alanı öğretmenleri Sema Sağlam, Nazikter Uzunca, Nurcan Güren, Aygül Güneysu, Şükran Demirbilek, El Sanatları Teknolojileri alanı öğretmeni Fazilet Dinçer, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmeni Arzu Demir, Anaokulu öğretmeni Sevde Türkmen, okul yaşamlarındaki anıları öğrencilerle paylaştı.