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Dev sanayi firması kapılarını, GTÜ’lülere açıyor

Türkiye’nin akademi ve savunma alanlarından öncü kuruluşları güçlerini birleştirdi. GTÜ ile SDT A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre dev firma, stayer ya da kısmi zamanlı çalışan olarak, GTÜ’lü öğrencileri bünyesine alacak
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende Ar-Ge’ye dayalı bir işbirliğini tesis etmek ve yürütmek amacıyla SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ile İş Birliği Protokolü imzalandı. Tarafların 2 yıl boyunca geçerli olacak anlaşmayla ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri geliştirmesi, yürütmesi ve geliştirilen teknolojileri, ürünleri, metodolojileri ilgili alanlarda kullanması konularında fikir birliğine varıldı. Protokol, GTÜ Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve SDT A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dora tarafından imzalandı.

ORTAK AĞ KURULACAK

Protokol kapsamında GTÜ; SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.  tarafından yapılacak yatırımlara bilimsel ve teknik destek sağlayıp projelere gerekli akademisyenlerin katkılarını sağlayacak. Ayrıca dünya ölçeğinde çalışmakta olduğu üniversiteler ile ortak ağın kurulmasında öncülük etmek suretiyle projelerin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından desteklenebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik desteği sunacak.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ GİRİŞİMLER…

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.  ise; otonom teknolojileri, radar, hedef takip sınıflandırma, bakım tahmin vb. gibi alanlarda yeni girişimlerde bulunmak suretiyle çalışmalara gerekli desteği sağlayacak. Projelerine ve Ar-Ge merkezine destek sağlamak için akademisyenlerle beraber çalışma ortamı sağlayıp kendi iş ağını uluslararası Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi için Rektörlüğe açacak.

GTÜ’LÜ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Protokolde staj ve iş olanakları oluşturulmasıyla GTÜ’lü öğrenciler Türkiye’nin en prestijli savunma sanayi firmasında yerini alacak. Bünyesinde stajyer GTÜ öğrencisi veya kısmi zamanlı GTÜ öğrencisi çalıştırılması konusunda destek sağlamak konularında katkı sunacak. Ayrıca Rektörlük bünyesinde yapılması planlanan ve ortak ilgi alanına giren faaliyetlerle ilgili etkinliklere ve organizasyonlara bütçesi oranında katılım sağlayacak.

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