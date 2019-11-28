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Kocaeli’nin elektronik atıkları Turkcell ile hayat bulacak

Turkcell, TÜBİSAD iş birliği ile Türkiye genelinde “Eğitime Dönüştür” projesini başlattı. Kullanılmayan, atık haline gelmiş elektronik cihazlar Turkcell mağazalarında bulunan ‘tekno atık’ kutularına bırakılacak, bu ürünlerden elde edilecek gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak
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Turkcell, TÜBİSAD iş birliği ile Türkiye genelinde “Eğitime Dönüştür” projesini başlattı. Kullanılmayan, atık haline gelmiş elektronik cihazlar, Turkcell mağazalarında bulunan ‘tekno atık’ kutularına bırakılacak, bu ürünlerden elde edilecek gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak.Daha iyi bir dünya için çalışmalarını sürdüren Turkcell, sürdürülebilirliği temel alan yeni bir proje başlattı. Turkcell çalışanlarından bayilerine, tedarikçilerinden müşterilerine ve tüm Türkiye’yi kapsayacak olan “Eğitime Dönüştür” projesi bir yandan çevrenin korunmasını ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlarken bir yandan da çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak.

EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Kocaeli’de olduğu gibi ülke çapında Turkcell mağazalarına yerleştirilecek olan kutularda toplanan elektronik atıklar, bu ürünlerin toplanması ve geri dönüştürülmesi alanında yetkili olan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından ekonomiye kazandırılacak.  Elde edilen gelirin tamamı çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlanacak. Türkiye’de müşterilerinin elektronik atıklarından kendini sorumlu hisseden ilk şirket olarak herkesi “Eğitime Dönüştür” kampanyasına katılmaya davet eden Turkcell, teknolojik liderliğini çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında da sürdürmüş olacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu çocuklarımız için ‘ileriye dönüştürme’ projesi” dedi. Proje hakkında ayrıntılı bilgi için … www.egitimedonustur.com

Bugün 16:03 TSİ - Yaşam

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