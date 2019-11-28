Sıla Tasarım hayırlı olsun

Nesrin Temel’in işletmeciliğini yaptığı SILA tasarım ve organizasyon, Kartepe Emek Evler Mahallesi Güzel Sokak Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu karşısında, törenle hizmete girdi. Açılışa Özel Final Eğitim Kurumları sahibi Celalettin Gür ve çok sayıda davetli katıldı.