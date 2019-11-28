Nesrin Temel’in işletmeciliğini yaptığı SILA tasarım ve organizasyon, Kartepe Emek Evler Mahallesi Güzel Sokak Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu karşısında, törenle hizmete girdi. Açılışa Özel Final Eğitim Kurumları sahibi Celalettin Gür ve çok sayıda davetli katıldı.
Bugün 16:05 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:08 TSİ
Sıla Tasarım hayırlı olsun
Nesrin Temel’in işletmeciliğini yaptığı SILA tasarım ve organizasyon hizmete girdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz