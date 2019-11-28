Denizbank Kandıra Şubesi’ne yeni müdür

Denizbank Kandıra Şube Müdürü Dinçer Yavuz'un Bolu Gölyüzü Şube Müdürlüğüne atanmasının ardından yerine Hakan Koç atandı. 1984, İzmit doğumlu olan Hakan Koç, Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümünden 2006 yılında mezun olduktan sonra 2007 yılından itibaren Denizbank’ın Gebze ve İzmit şubelerinde görev yaptı. Ayrıca İstanbul Anadolu-2 Bölge Müdürlüğü bünyesinde KOBİ Bankacılığı alanında çalışan Koç, Denizbank Kandıra Şube Müdürlüğü’ne atandı. Evli 2 çocuk babası.