Denizbank Kandıra Şube Müdürü Dinçer Yavuz'un Bolu Gölyüzü Şube Müdürlüğüne atanmasının ardından yerine Hakan Koç atandı. 1984, İzmit doğumlu olan Hakan Koç, Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümünden 2006 yılında mezun olduktan sonra 2007 yılından itibaren Denizbank’ın Gebze ve İzmit şubelerinde görev yaptı. Ayrıca İstanbul Anadolu-2 Bölge Müdürlüğü bünyesinde KOBİ Bankacılığı alanında çalışan Koç, Denizbank Kandıra Şube Müdürlüğü’ne atandı. Evli 2 çocuk babası.
Bugün 16:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:09 TSİ
Denizbank Kandıra Şubesi’ne yeni müdür
Denizbank Kandıra Şube Müdürlüğüne Hakan Koç atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz