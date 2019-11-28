İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti. Konu açıklamada bulunan ve Büyükerşen’i her zaman referans aldıklarını belirten başkan Hürriyet, “İzmit’i her alanda güzelleştirmeye adayan ekip arkadaşlarımızla birlikte, kentimizdeki çalışmalara deneyimleri ile büyük katkılar vereceğine inandığımız ve her zaman kendimize referans aldığımız Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduk” dedi.
Bugün 16:08 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:24 TSİ
Hürriyet’ten Büyükerşen’e ziyaret
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz