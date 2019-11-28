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Hürriyet’ten Büyükerşen’e ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti. Konu açıklamada bulunan ve Büyükerşen’i her zaman referans aldıklarını belirten başkan Hürriyet, “İzmit’i her alanda güzelleştirmeye adayan ekip arkadaşlarımızla birlikte, kentimizdeki çalışmalara deneyimleri ile büyük katkılar vereceğine inandığımız ve her zaman kendimize referans aldığımız Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

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