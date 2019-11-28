Sigara içme yasağına Kocaelililer ne diyor?

Geçtiğimiz haftalarda, özel araçta sigara içilmesinin yasaklanarak cezai işlem uygulanması kararı, bir çok tartışmaya neden olmuştu. Görüşlerini aldığımız vatandaşlardan kararı doğru bulan olduğu gibi, tepki verenler de var. İşte Kocaelililerin, şahsi araçta sigara içilme cezasına tepkileri…

“UYGULAMA ÇOK DOĞRU”

Şenol Kaplan(38) Esnaf:

“Bence çok doğru bir uygulama. Çünkü arabada sigara içmeyen insanlar da oluyor ve rahatsız oluyor. Hatta bu 153 TL olan ceza yetmez daha da fazla olması gerekir. Ben sigaranın hiçbir yerde içilmemesi taraftarıyım. Arabasında yalnız olan içsin ama başkaları varken içmek yanlış. Başka insanların olduğu her yerde sigara içilmemeli, sonuçta önemli olan sağlıktır”

“VERGİSİNİ ÖDEDİĞİM ARACIMDA NEDEN İÇEMİYORUM”

Fikret Kibar (40) Esnaf:

“Tutarı kaç TL olursa olsun bence uyulama çok yanlış. Çünkü insan kendine ait bir yerde içemeyecekse başka nerede içecek. Asıl sokakta yasaklasınlar, sokak genel alan çünkü. Araba da özel alan. Vergisini, kaskosunu ödediğim kendi malımda neden sigara içemeyeyim? Önce zehir saçan termik santrallere, fabrikalara filtre takmayanlara ceza kessinler? Çünkü asıl bu direk tüm vatandaşlara zarar veriyor.“

“ARAÇ ŞAHSİYSE YOL DA ŞAHSİ DEĞİL”

Hacı Işık (49) Esnaf :

“Ben toplumun zarar göreceği her şeye karşıyım. Bir kere araçta sigara içilmesine ceza kesilmesinden önce dışarıda, sahilde ulu orta alkol kullanıp vatandaşı rahatız edenler var. Bunlar sahile gidiyor gündüz ve gece de her türlü taşkınlığa sebep oluyorlar. Mekânlara içki yasağı geliyor, sokakta genel alanlarda yaşananların önüne neden geçilmiyor? Bunlar yüzünden oralara da gidemiyoruz. Çoluk çocuk bunlara da özeniyor toplum iyice bozuluyor. Önce bu tatsız hareketlerin önüne geçilmeli. Araç konusuna gelince de; kişinin özel aracı olabilir ama sürücü gittiği yolda tek başına değil ki. Yollarda herkes var, sigara içerken yaşanılan dikkatsizlik bir kişiye değil onlarca kişiye mal olabilir. O zaman çeksin aracını kenara içsin herkes sigarasını. Araç şahsiyse yol da şahsi değil”

“KİMSE KİMSEYE KARIŞAMAZ”

Hatice Belür 65 Emekli:

“Bence sosyal olarak kimse kimsenin hakkına karışamaz, isteyen içebilir. Araba özel mülktür kimseyi ilgilendirmez. Sağlık için içilmese tabi ki yararlı ama burada şahsi araç söz konusu. Hem önce belediye otobüslerini kullanan şoförleri kontrol etsinler otobüslere bindiğimizde araçlar sigara kokuyor, sorduğumuzda ispat da edemiyoruz. Toplu taşıma araçlarına bu yasak gelmeliyken şahsi araç sahiplerine ceza kesiliyor. Yanlış bir uygulama ha evinde içiyor ha aracında içiyor kime ne bundan? Evinde sigara içene de mi ceza kesilecek?

“VATANDAŞ CEZAYLA EĞİTİLMEZ”

Vedat Onat (39) Esnaf :

“Ben araçta sigara içilmesine karşıyım çünkü dikkat dağınıklığı yapar ve trafik akışını da bozarak, kazalara sebep olabilir, her şeyden önemlisi budur. Ama buna para cezası getirmektense vatandaşın bilinçlendirilmesi için çalışma yapılması gerekir. Mesela cezadansa uyarı yapılabilir. Her şey para cezasıyla düzelmez ki, yeterli olmayabilir. Çünkü vatandaş cezayla eğitilmez ki”

“SİGARA YANGINA SEBEP OLUR”

Arif Moltay (40) Esnaf:

“Bence çok doğru bir uygulama çünkü sigara ateş sonuçta, elinden düşebilir, sürücü fark etmese araba da yanar kişi de yanar. Hem kendisini hem araçtakileri hem de yolda giden yayaların, başka sürücülerin hayatını tehlikeye atabilir bu durum. Bu açıdan düşünmek lazım. Sigara içeceğim diye ne kendi canımıza, ne de bir başkasının canına zarar vermemeliyiz”

“MİLLET BIRAKSIN SİGARAYI”

Necmi Çiftçi (30) Esnaf :

“Bence arabada içilmemeli çünkü burada direk sağlık söz konusu. Para cezası da daha fazla olsun ki artık içmesinler. Vatandaş trafikteyken dikkatini dağıtacak her şeyden uzak durmalı. Çakmağını ve sigarasını ararken dengesini kaybedebilir ve kazaya sebep olabilir. Yani bunları düşünmek lazım. Hem kendi hayatını hem de başkasının hayatını tehlikeye atmamak gerek. Bana göre sağlık söz konusu olduğu için ne arabada ne de başka yerlerde içmemek gerekiyor“

“BU CEZANIN BİR ANLAMI YOK”

Şennur Özdemir (45) Esnaf:

“Arabada sigara içilmesine ceza kesiyorlar, sigaraya defalardır zam da yapıyorlar ama bunlar çözüm değil ki. Öncelikle sigaraya zam geldiğinde bu kez bu durum tütün satıcılarının kârı demek onlar da poşet poşet tütün satıyorlar. Hem bir kere 18 yaş altına da sigara satmak yasak, kapalı mekânlarda da sigara içilmesi yasak. Ama bunlar olmasına rağmen yasa doğru düzgün uygulanmıyor. Torpil had safhada, kimi torpilli olduğu için mekânında rahatlıkla sigara içirtiyor, torpili olmayan da zaten yasayı uyguluyor. Yakalanılmadığı sürece kimseye ceza kesilmiyor. Bu durumlardan dolayı araçta sigara içilmesine kesilen cezanın da yararının olacağını düşünmüyorum”

“CEZADAN ÇOK EĞİTİM MESELESİ”

Hüsnü Tanrıkulu (53) Emekli:

“Bence para cezası doğru olmuş ama yetmez. Tutarı ne kadar olursa olsun yeterli olmayacağını düşünüyorum. Başta anne babalar çocuklarını bu alışkanlıktan uzak tutacak şekilde yetiştirmeli. Cezadan önce her şey aileden başlar, toplumla devam eder. Sevgiyle, güzellikle konuşarak, bilinçlendirerek vatandaşı zararlı alışkanlıklardan koruyabiliriz. Bence bu konu cezadan çok eğitim meselesi. Kural tabi ki de şart ama başlangıçta eğitimle her şey daha da kolaylaşır. Ayrıca sadece aile ve devletin eğitimi de yetmez. Gelecek nesilleri kurtarmak adına sivil toplum öğütlerinin de çalışmalar yaparak farkındalığı arttırması gerekir.”

İLGİLİ MADDE NE DİYOR?

Sigara içmenin hususi araçlarda yasak olduğunu tanımlayan 4207 sayılı kanun maddesi şu şekilde; "Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, ” “Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve sigara, tütün ürünü kabul edilir.” Özel araçta içilen sigaranın cezası 153 TL.