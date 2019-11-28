Tarhan: Sanayi kuruluşları ülkeyi terk ediyor

Tahsin Tarhan, “Özellikle bugün sanayinin durumu gerçekten vahim. Türkiye'de en büyük sorun yoksulluk ve işsizlik. Eğer biz Türkiye'de işsizliği çözeceksek öncelikli olarak sanayide yeni bir hikâye yazmamız gerekiyor. Siz hep ilaç veriyorsunuz, artık Türkiye'de üretimi arttırmak için sanayiyi ameliyat etmek gerekir diye düşünüyorum” dedi.

“YARIN ÇOK GEÇ OLACAK”

Tahsin Tarhan, “Şöyle bir son dönemlerde sanayi kuruluşlarına baktığınız zaman Türkiye'deki sanayi yatırımları tek tek ya Bulgaristan'a, ya Romanya'ya ya da Polonya'ya gidiyorlar. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları Türkiye'den gidiyor. Siz sürekli teşvik açıklıyorsunuz ve "finansmana ulaşım" diye bazen "ucuz krediler" diye Twitter'dan açıklamalar yapıyorsunuz. Üreticinin, sanayicinin teşvike ve finansmana erişimi yani sadece ucuz paraya ihtiyacı yok. Üreticinin en büyük sıkıntısı girdi maliyetlerinin artması yani enerjinin artması. Bu duruma çare bulunmaz ise yarın çok geç olacaktır” dedi.

“YERLİ OTOMOBİL ORTADA YOK”

Tahsin Tarhan, Türkiye'nin millî gururunu bedavaya, 50 milyon dolara yatırım karşılığı birilerine peşkeş çektiniz; sonra da çıkıp diyorsunuz ki "Millî otomobil yapacağız, yerli otomobil yapacağız." Şimdi, bir de bugün açıkladınız: "Yerli tren 2023'te yollarda olacak."mevcut üretime, mevcut sanayiye bir bakın! Sektörel bazda tekstil çökmüş, kimya her gün geri gidiyor, otomobil her gün düşüşte. Öncelikli olarak Türkiye'de şu mevcut sanayiyi ayağa kaldırmamız lazım, önce böyle bir hikâye yazmamız lazım, sonra da hedeflerimizi koymamız lazım. 10 sene önce hedef koydunuz yerli otomobil yapacağız diye. 10 senedir ortada bir şey yok. Şimdi yerli tren yapacağız diyorsunuz.”dedi