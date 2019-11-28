Sağlık için konferansta buluştular

Geçtiğimiz günlerde Araştırmacı Yazar Ali İhsan Adıgüzel’in katılımıyla 'Gençlik ve Sosyal Medya Kullanımı' konulu konferansa ev sahipliği yapan Derince’de bu kez sağlık alanında bir etkinlik düzenlendi. Derince Belediyesi'nin düzenlediği konferansı Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Meclis Üyeleri Mustafa Morgül, Halime Gökdemir, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün eşi Şükran Aygün, Derince Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hatice Kandemir ve vatandaşlar takip etti.

İKİ KONULU KONFERANS

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansta Dr. Mehtap Kırşavoğlu, psikolog Özge Çelik, eğitmenler Derya Maçil ve Besime Karaçay, 'Sağlık, Gebelik ve Hamile Yogası - Aile İçi İletişim ve Ebeveyn Sorumlulukları' konularında önemli bilgiler verdi. Salonu dolduran vatandaşların yanıtını merak ettikleri soruları katılımcılara yöneltme imkanı da bulduğu konferans, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.