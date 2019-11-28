Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:20 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:32 TSİ

7 vekilini al gel Kocaeli'yi tartışalım

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a hodri meydan diyerek bir programda tartışmaya davet etti
mask

Başkan Büyükakın ile CHP Milletvekilleri arasındaki çatışma devam ediyor. Karşılıklı açıklamalara CHP Milletvekili Haydar Akar bir açıklama daha ekledi. Akar yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı;

"Bir süredir kentimiz de her konuşmasın da ‘BEN’ diyerek gündeme gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın anlaşılan o ki icraatları ile değil polemikleri ile haber ve gündem de olmak istemektedir.Geçtiğimiz hafta yapmış olduğum basın toplantısın da kendisine Belediye Başkanı olduğunu hatırlatarak önceliğinin ve önceliğimizin Kocaeli’nin sorunları olduğunu ve bunlarla ilgili kafa yorulması gerektiğini bir ağabey üslubu ile dile getirdim. Başkanın Kocaeli’nin yararına olan tüm projelerinde de sonuna kadar destekleyeceğimizin de altını çizerek bu kentin ve vatandaşlarımızın hizmeti hak ettiğini söyledim."

BEN TEK SİZ HEPİNİZ

"Ancak bakıyoruz ki geçen 8 aylık süreçte sadece Darıca- Gebze metrosunu Ulaştırma Bakanlığına devreden ve başka bir icraatı olmayan Sayın Başkan bugün de yine kendisine sorular soran ve görevini hatırlatan bizlere bir siyasetçi ve Belediye Başkanına yakışmayacak bir dille TV programına yine ben tek siz hepiniz gelin demektedir. Öncelikle Sayın Başkanın şunu bilmesi gerekiyor; TBMM çatısı altında yapmış olduğumuz çalışmalar da ve konuşmalar da bizleri seçerek Meclise gönderen Kocaeli halkının sorunlarını ve kentin hak ettiği yatırımları alması için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Ancak bugün kendisini yalnız bırakan (ki bunu Başkan kendi söylüyor) ’Ben Tek Siz Hepiniz’ diyerek yalnızlığını açık bir şekilde dile getirmiştir, Mecliste de 7 AKP Milletvekili Kocaeli halkını yalnız bırakmaktadır. Öyle ki bugüne kadar Mecliste yaptığım tek bir konuşma sonrası dahi 7 AKP Milletvekilinden biri çıkıp da cevap verememiştir."

7 AKP MİLLETVEKİLİNİ DE AL GEL KOCAELİ'Yİ KONUŞALIM

"O yüzden bugün kendisine 7 AKP Milletvekilini de al gel Kocaeli’yi konuşalım diyebilirim. Ancak kendisine sorulan soruları bir tarafa bırakarak sadece Ben diyerek seviyeden uzak bir dil kullanan Sayın Başkan samimi iseniz buyurun gelin istediğiniz yerde program da Kocaeli’nin sorunlarını ve geçen 15 yıllık dönemdeki lale devrini konuşalım. Sürekli ortaya attığınız ve bahane ürettiğiniz Yuvacık Barajını konuşalım. Kocaeli halkı gerçekleri öğrensin ve bırakalım vatandaşlarımız bunu değerlendirsin. Polemiğe devam mı yoksa Hodri Meydan mı diyeceksiniz bunu da göreceğiz."

Bugün 16:20 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Meli̇kşah - EY VEKİL SİZ ÖNCE BU GÜNE KADAR KOCAELİNE NE YAPTINIZ. KİME EL UZATTINIZ. KİMİN YARARINA BİR ŞEY YAPTINIZ. ÖNCE AYNANIN KARŞISINA GEÇİN VE BEN NE İDİM DEYİN. O ZAMAN BU MEYDANI OKUYUN YAKIŞMIYOR. BİZLER SİZE BU ÜLKEYE FAYDALI OLMANIZ İÇİN OY VERİL SİZİ VEKİL YAPTIK. BİR YERE SALDIRIN DİYE DEĞİL. KOCAELİYİ NASIL AYAĞA KALDIRIRIZ BUNUN İÇİN ÇALIŞIN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Kasım 16:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Dilovası’nda seçim tekrarı mask
Dilovası’nda seçim tekrarı
Kocaeli CHP’nin tüm mahallerdeki delegeleri belli oldu mask
Kocaeli CHP’nin tüm mahallerdeki delegeleri belli oldu
Temizlik işleri Murat Metin'e verildi mask
Temizlik işleri Murat Metin'e verildi
Esnaf istedi, Hürriyet yaptı mask
Esnaf istedi, Hürriyet yaptı
Şevki Demirci'nin ihracı genel merkezde mask
Şevki Demirci'nin ihracı genel merkezde
Çetin Hartamacı’dan adaylık açıklaması! mask
Çetin Hartamacı’dan adaylık açıklaması!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı mask
Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı mask
Ablasının arkadaşını öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı

GALERİ

Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL