7 vekilini al gel Kocaeli'yi tartışalım

Başkan Büyükakın ile CHP Milletvekilleri arasındaki çatışma devam ediyor. Karşılıklı açıklamalara CHP Milletvekili Haydar Akar bir açıklama daha ekledi. Akar yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı;

"Bir süredir kentimiz de her konuşmasın da ‘BEN’ diyerek gündeme gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın anlaşılan o ki icraatları ile değil polemikleri ile haber ve gündem de olmak istemektedir.Geçtiğimiz hafta yapmış olduğum basın toplantısın da kendisine Belediye Başkanı olduğunu hatırlatarak önceliğinin ve önceliğimizin Kocaeli’nin sorunları olduğunu ve bunlarla ilgili kafa yorulması gerektiğini bir ağabey üslubu ile dile getirdim. Başkanın Kocaeli’nin yararına olan tüm projelerinde de sonuna kadar destekleyeceğimizin de altını çizerek bu kentin ve vatandaşlarımızın hizmeti hak ettiğini söyledim."

BEN TEK SİZ HEPİNİZ

"Ancak bakıyoruz ki geçen 8 aylık süreçte sadece Darıca- Gebze metrosunu Ulaştırma Bakanlığına devreden ve başka bir icraatı olmayan Sayın Başkan bugün de yine kendisine sorular soran ve görevini hatırlatan bizlere bir siyasetçi ve Belediye Başkanına yakışmayacak bir dille TV programına yine ben tek siz hepiniz gelin demektedir. Öncelikle Sayın Başkanın şunu bilmesi gerekiyor; TBMM çatısı altında yapmış olduğumuz çalışmalar da ve konuşmalar da bizleri seçerek Meclise gönderen Kocaeli halkının sorunlarını ve kentin hak ettiği yatırımları alması için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Ancak bugün kendisini yalnız bırakan (ki bunu Başkan kendi söylüyor) ’Ben Tek Siz Hepiniz’ diyerek yalnızlığını açık bir şekilde dile getirmiştir, Mecliste de 7 AKP Milletvekili Kocaeli halkını yalnız bırakmaktadır. Öyle ki bugüne kadar Mecliste yaptığım tek bir konuşma sonrası dahi 7 AKP Milletvekilinden biri çıkıp da cevap verememiştir."

7 AKP MİLLETVEKİLİNİ DE AL GEL KOCAELİ'Yİ KONUŞALIM

"O yüzden bugün kendisine 7 AKP Milletvekilini de al gel Kocaeli’yi konuşalım diyebilirim. Ancak kendisine sorulan soruları bir tarafa bırakarak sadece Ben diyerek seviyeden uzak bir dil kullanan Sayın Başkan samimi iseniz buyurun gelin istediğiniz yerde program da Kocaeli’nin sorunlarını ve geçen 15 yıllık dönemdeki lale devrini konuşalım. Sürekli ortaya attığınız ve bahane ürettiğiniz Yuvacık Barajını konuşalım. Kocaeli halkı gerçekleri öğrensin ve bırakalım vatandaşlarımız bunu değerlendirsin. Polemiğe devam mı yoksa Hodri Meydan mı diyeceksiniz bunu da göreceğiz."