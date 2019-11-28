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CHP’li meclis üyesi gözaltına alındı!

Kocaeli’de düzenlenen terör operasyonunda CHP Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Osman Kurum’un da olduğu ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz salı günü terör operasyonu gerçekleştiren polisin gözaltına aldığı isimler arasında, CHP Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Osman Kurum’un da olduğu ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde 9’uncu sıradan meclise giren Osman Kurum’un diğer şüpheliler gibi TEM Şube Müdürlüğü’nde sorgusu devam ediyor. Osman Kurum’un geçmişte BDP, HDP ve DBP’de görev yaptığı belirlendi Kurum’un, BDP, HDP ve DBP Kocaeli İl Örgütleri’nde aktif olarak eylem organizasyonlarında bulunduğu belirtildi. 31 Mart yerel seçimlerinde 9’uncu sıradan meclise giren Osman Kurum’un diğer şüpheliler gibi TEM Şube Müdürlüğü’nde sorgusu devam ediyor.

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