O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek

SEDAŞ tarafından yapılan çalışmalar sebebiyle Kocaeli’nin 3 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintisinin yapılacağı yerler şunlar;
GEBZE/01.12.2019
08:30 ile 16:00 arasında
BARIŞ MAH. , MUALLİMKÖY, MUALLİMKÖY MAH. , TATLIKUYU MAH. 08:30 ile 16:00 arasında BARIŞ MAH. , HACIHALİL MAH., MUALLİMKÖY KÖYÜ , MUALLİMKÖY MAH. , SULTAN MAH. , TATLIKUYU MAH. , 05.12.2019 tarihinde
GEBZE
09:00 ile 13:00 arasında
ESKİHİSAR MAH. , İSTASYON MAH. ,
ÇAYIROVA/01.12.2019
08:30 ile 16:00 arasında
AKSE MAH. , ŞEKERPINAR MAH. ,
DİLOVASI/02.12.2019
09:00 ile 15:00 arasında
KAYAPINAR MAH. , TAVŞANCIL MAH.
GEBZE/05.12.2019
saat 09:00 ile 13:00 arasında
ESKİHİSAR MAH. , İSTASYON MAH.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz