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O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek

SEDAŞ tarafından yapılan çalışmalar sebebiyle Kocaeli’nin 3 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak.
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SEDAŞ tarafından yapılan çalışmalar sebebiyle Kocaeli’nin 3 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintisinin yapılacağı yerler şunlar; 

GEBZE/01.12.2019

08:30 ile 16:00 arasında

BARIŞ MAH. , MUALLİMKÖY, MUALLİMKÖY MAH. , TATLIKUYU MAH. 08:30 ile 16:00 arasında BARIŞ MAH. , HACIHALİL MAH., MUALLİMKÖY KÖYÜ , MUALLİMKÖY MAH. , SULTAN MAH. , TATLIKUYU MAH. , 05.12.2019 tarihinde

GEBZE

09:00 ile 13:00 arasında

ESKİHİSAR MAH. , İSTASYON MAH. ,

ÇAYIROVA/01.12.2019

08:30 ile 16:00 arasında

AKSE MAH. , ŞEKERPINAR MAH. ,

DİLOVASI/02.12.2019  

09:00 ile 15:00 arasında

KAYAPINAR MAH. , TAVŞANCIL MAH.

GEBZE/05.12.2019

saat 09:00 ile 13:00 arasında

ESKİHİSAR MAH. , İSTASYON MAH.

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