Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kocaeli için şiddetli yağmur ve fırtına uyarı geldi. Yağışlı havanın Pazar gününe kadar etkili olması beklenirken hava sıcaklığı ise 17-18 derece civarında olacak. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Bugün 17:24 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:29 TSİ
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor!
Meteoroloji Müdürlüğü'nden Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz