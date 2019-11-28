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Kavram Okullarından öğretmenlere unutulmaz gece

Kavram Eğitim Kurumları kurucuları 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Ramada Plaza Otel’de kutlama yemeği yedi

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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Kavram Eğitim Kurumları kurucuları 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Ramada Plaza Otel’de kurumlarına bağlı yüzden fazla öğretmene kutlama yemeği düzenledi. Gecede konuşan Kavram Eğitim Kurumları’nın kurucularından Handan Kümeli; “Tüm çocuklarımız çok kıymetli. Bu geceyi hayatını, kendilerini çocuklarımızın eğitimine adayan kıymetli öğretmenlerimiz için düzenledik” dedi.

Yüzden fazla öğretmenin katıldığı geceye;  Kavram Okulları Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Bahattin Durmuş ve eşi Fevziye Durmuş, Kurucular İrfan Yavuz, Handan Kümeli, İzmit Kavram Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Canpolat, Derince Kavram Koleji Müdürleri Enis Ünal, Emine Ünal, Fatih Ünal, İzmit Türk Dili Öğretim Kursu Müdürü Cem Karakaş,  İzmit Matematik Öğretim Kursu Müdürü Muhsin Usalan katıldı.

“EĞİTİMCİLER ÖRNEK İNSANLARDIR”

Gecede ilk konuşmayı gerçekleştiren Kavram Okulları Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Bahattin Durmuş, “Benim gençliğim hep bir mücadeleyle geçti. 68 Kuşağı bizim iki dönem önceki abilerimizdi. Bugün hem içerde hem dışarda öyle bir duruma geldik ki, Türkiye hakikaten ekonomik olarak bıçak sırtında yürümekte. Biz eğitimciler örnek insanlarız. Buna yakışır hareket etmeli, işimize sahip çıkmalıyız. İş insanın namusudur. İzmit’teki Kavram, diğer illerdeki Kavramlar o işletmecilerin değil, çalışanlarındır. Ne olur işimize sahip çıkalım. Ben hayatım boyunca hiç para düşünmedim ama hiç de aç kalmadım çok şükür. Öğretmen olduğunuz için genç yaşlı hepinizin ellerinden öpüyorum. Hele Handan Hanım, elleri öpülesidir”  dedi.

“KOCAELİ’DE 16 YILDIR HİZMETTEYİZ”

Durmuş’tan sonra söz alan Kavram Okulları Kurucusu Handan Kümeli; “Öncelikle Onursal Başkanımız’a her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz.  Böyle anlamlı bir gecede aramızda olan tüm eğitimci arkadaşlarımıza da yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ben öğretmenliğimin 30’uncu yılındayım. Bunca yıl öğrencilerimle bir arada olmaktan hep mutluluk duydum. Kavram olarak Kocaeli’de 16 yıldır hizmet veriyoruz. Ben çok güzel çocuklar yetiştirdim. Öğretmenlik benim için çok kıymetli. Hepimizin, tüm öğretmenlerimizin bu kıymetli gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Kümeli’nin ardından kürsüye geçen Okul Kurucusu İrfan Yavuz da; “ Bu özel geceye katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor,Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ UMUDUN GÜNÜ”

Son olarak konuşan İzmit Kavram Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Canpolat ise;  “Öğretmenler günü geleceğe dair umudun günüdür. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz. Böylece saygın kişilikleri ile yüreğimizde yaşattığımız tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bugün 17:43 TSİ - Eğitim

Muhabir Yasemin Kaya

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