Gebze'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Osman Yılmaz Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri harekete geçti. Bildirilen adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınlar A.S. O.A. ve U.R. ile bu kişilere zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen C.E. ile Z.R. gözaltına alındı. Kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Fuhuş operasyonunda yeni gelişme!
Kocaeli’de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran zanlılardan 2'si tutuklandı
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