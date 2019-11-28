Alınan bilgiye göre Kartepe Ataevler Mahallesinde tek başına yaşayan Bektaş Ayaeş(60) telefonla kızını arayıp intihar edeceğini söyledikten sonra pompalı tüfekle intihar etti. Çevredekilerin silah sesini duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emekli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adamın, bir süre önce eşinden boşandığı ve bunalıma girdiği için intihar ettiği öne sürüldü. Şahısın intihar etmeden önce kızlarından birini aradığı ve intihar edeceğini söyledikten sonra telefonu kapatarak olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Dün 22:35 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 22:39 TSİ
Kartepe’de korkunç intihar
Kartepe’de meydana gelen olayda 60 yaşındaki Bektaş Ayaeş pompalı tüfekle intihar etti
Büyütmek için resme tıklayın
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz