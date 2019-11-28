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Kartepe’de korkunç intihar

Kartepe’de meydana gelen olayda 60 yaşındaki Bektaş Ayaeş pompalı tüfekle intihar etti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kartepe Ataevler Mahallesinde tek başına yaşayan Bektaş Ayaeş(60) telefonla kızını arayıp intihar edeceğini söyledikten sonra pompalı tüfekle intihar etti. Çevredekilerin silah sesini duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği  belirlendi. Emekli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adamın, bir süre önce eşinden boşandığı ve bunalıma girdiği için intihar ettiği öne sürüldü. Şahısın intihar etmeden önce kızlarından birini aradığı ve intihar edeceğini söyledikten sonra  telefonu kapatarak olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Dün 22:35 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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