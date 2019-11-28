Kartepe’de korkunç intihar

Alınan bilgiye göre Kartepe Ataevler Mahallesinde tek başına yaşayan Bektaş Ayaeş(60) telefonla kızını arayıp intihar edeceğini söyledikten sonra pompalı tüfekle intihar etti. Çevredekilerin silah sesini duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emekli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adamın, bir süre önce eşinden boşandığı ve bunalıma girdiği için intihar ettiği öne sürüldü. Şahısın intihar etmeden önce kızlarından birini aradığı ve intihar edeceğini söyledikten sonra telefonu kapatarak olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.