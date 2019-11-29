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Bankalardan yeni işlem ücreti! Limiti aşandan 6 TL alınacak

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu kalemlerin ücretleri fazla değilmiş gibi bankalar şimdi de ATM’den günlük limitin üzerinde para çekiminde 4 ile 6 TL arasında değişen ücret alındığını belirtti.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların müşterilerinden almaya başladığı yeni işlem ücretine dikkat çekti.

HER BASİT İŞLEMDEN ÜCRET ALINMASI YANLIŞ

A'dan Z'ye her bankacılık işleminden para kesildiğini belirterek, bankaların son dönemde faizlerin düşmesindeki açığı kapatmak için kendilerine yeni gelir kapıları açmaya çalıştığını ifade eden Palandöken, ''Fakat bankada, ATM'de ya da telefonda fark etmeksizin her bir basit işlemde bu kadar çok kalemde ücret alınması yanlış.'' dedi.

GÜNLÜK LİMİT AŞIMINDA 4 İLE 6 TL ÜCRET ALINACAK

POS komisyon oranlarına da aynı şekilde zam getirildiğini hatırlatan Palandöken, ''Her yıl artan ve artık fahiş seviyelere çıkan havale, EFT ücretleri gibi birçok kalemde bankacılık işlemine ekstra para ödeniyor. Bu kalemlerin ücretleri fazla değilmiş gibi bankalar şimdi de ATM'den günlük limitin üzerinde para çekiminde 4 ile 6 TL arasında değişen ücret alacak. Bu durum piyasadaki nakit akışını da yavaşlatır. Vatandaş da esnaf da bankalardan artık korkar oldu. Faizler düştü diye bunun acısı banka müşterilerinden çıkarılmamalı. Kredi ve faizlerden zaten her ay yüksek oranlarda kar ederlerken yeni yeni kalemlerden ücret almayı bırakmalılar" diye konuştu.

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