Üzülmez’le tartışan Araç görevden alındı

Kocaelispor'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen maç esnasında kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez ile mali as başkan İsmail Araç arasında yumruk yumruğa kavga çıkmıştı. Olayın ardından konuşan kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez, İsmail Araç hakkında iddialarda bulunmuş ve aldığı kombinelerin paralarını ödemediğini öne sürmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez, İsmail Araç'ın istifasını istedi. Bu karara İsmail Araç başta olmak üzere iki kişi daha şerh koyarken diğer üyelerin oylarıyla karar onandı İsmail Araç mali as başkanlık görevinden alınırken yerine ise başkan vekili de olan Bekir Haleer o göreve getirildi. Bu isme de karşı çıkılırken yönetim kurulunda büyük tartışmalar yaşandı.