Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:21 TSİ- Gündem G: Bugün 09:25 TSİ

Yapılandırma hakkını kaybedenlere iyi haber

Vergi ve SGK prim borçlarını yapılandıran ancak haklarını kaybedenlere yeni bir şans daha verilmesi, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek Ahilik Fonu'nun ertelenmesi ile öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu borçlarına yönelik düzenlemelerin yer alacağı yeni bir ekonomi paketi üzerinde çalışıldığı öğrenildi.
mask

Dünya Gazetesi’nden Canan Sakarya’nın haberine göre, 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından aralık ayı sonunda yeni bir ekonomi paketinin Meclis gündemine gelebileceği belirtildi.

YENİ BİR ÇALIŞMA ÜZERİNDE DURULUYOR

AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, vergi ve prim borçlarını yapılandıran ancak ödemelerini düzenli yapmadığı için yapılandırmadan çıkanlarla ilgili yeni bir çalışma üzerinde duruluyor. Piyasalarda bu yönde bir süredir beklenti bulunduğu, bu yönde yeni bir şans tanınmasına ihtiyaç olduğu dile getiriliyor.

Hazırlanacak ekonomi paketinde 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak esnafın Ahilik Fonu kesintisinin de ertelenmesine ilişkin bir düzenlemeye gidilebileceği belirtiliyor.

Yasal düzenleme ile oluşturulacak ahilik fonuna sigortalıların her ay prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2, devletin ise yüzde 1 oranında pay aktarması öngörülüyor. Ahilik Fonu, İşsizlik Sigorta Fonu gibi çalışacak. Getireceği yük nedeniyle esnaflar bir yıl daha ertelenmesini istiyorlar. Pakette öğrencilerin borçlarına yönelik düzenlemenin de gireceği belirtiliyor.

Bugün 09:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Hastanede tuhaf uygulama mask
Hastanede tuhaf uygulama
Kocaeli’ye yeni bir taş ocağı daha ekleniyor mask
Kocaeli’ye yeni bir taş ocağı daha ekleniyor
Türk-İş asgari ücret için ilk rakamı verdi! mask
Türk-İş asgari ücret için ilk rakamı verdi!
Kocaeli'de kaç kişi boşandı? mask
Kocaeli'de kaç kişi boşandı?
Büyükşehir işçileri, 3 bin 250 lira promosyon alacak mask
Büyükşehir işçileri, 3 bin 250 lira promosyon alacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
Hüseyin Gülaçtı tahliye edildi mask
Hüseyin Gülaçtı tahliye edildi
Define iddiası fos çıktı! mask
Define iddiası fos çıktı!

GALERİ

Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
BEĞEN
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL