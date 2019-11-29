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Çalışan anneye bakım parası müjdesi: İşte ödenecek rakam

İŞKUR programlarıyla istihdam edilen annelere, ayda 400 lira bakım parası ödenecek.
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İşsizliğin önüne geçilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak İŞKUR tarafından hayata geçirilen projeyle, küçük çocuğu olan çalışan annelere 400 TL bakım desteği verilecek.

ŞARTLAR NELER?

Çalışan anne, 2-5 yaş arasındaki çocuğunun kreşe veya gündüz bakımevine devam etmesi halinde, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteği alabilecek. Bu imkandan yararlanabilmek için annelerin, sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmaları gerekiyor.

KİMLİKLE BAŞVURUN

Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.

GÜNLÜK HARÇLIK

Kurs ve mesleki eğitim programlarına katılan kadınlara, ayrıca günlük 70 TL cep harçlığı veriliyor. Bu destek, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da yaşayan ve istenilen koşulları yerine getiren ailelere sağlanacak.(Güneş)

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