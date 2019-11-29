İndirimli konut için son 32 gün!

Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre tüketici için fırsat dönemini yaşıyoruz. Hem kamunun KDV ve tapu harcı indirimleri, hem bankaların düşük faiz imkanı hem de firmaların devreye aldığı kampanyalar önemli avantajlar sağlıyor. 31 Aralık tarihine kadar KDV’nin yüzde 18 yerine yüzde 8, tapu harçlarının da yüzde 4 yerine yüzde 3 olarak uygulanacağını hatırlatan sektör temsilcileri, “İhtiyacı olan da yatırım yapacak vatandaş da bu fırsatı kaçırmasın” diyor

İHTİYACI OLAN BEKLEMESİN

“Konut piyasasında hiçbir zaman bu kadar fırsat aynı anda sunulmadı” diyen İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut alacak vatandaşa ‘beklemeyin’ uyarısında bulundu. Durbakayım vatandaşların lehine olan tabloyu şöyle anlattı: “Konutta maliyet artışı yüzde 50’yi aştı. Buna rağmen firmalar fiyat artışı yapamadı. Ama bu durum eldeki konut için geçerli, yenisinde bu fiyatı bulmak imkansız. Bugün yeni başlanan projede fiyatlar en az yüzde 50 fazla olacak. KDV ve tapu harcı indirimleri de yıl sonunda bitecek. Bu da alıcı için önemli bir avantaj. Kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların da katıldığı düşük faizli kredi imkanı da bir başka fırsat. Bu da alıcının harekete geçmesini sağlıyor.”

Gayrimenkul geliştiren firmaların da son aylarda önemli kampanyaları devreye aldığını belirten Durbakayım, bunların da sürekli olmayacağına dikkat çekti. Durbakayım, “Peşinatı öteleyen firmalar 60 aya kadar 0 faiz uyguluyor, daha uzun vadede faizi 0.68’lere kadar çekiyor. Nakit alımlarda ise yüzde 20’lere varan indirimler yapılıyor” dedi.

ZAM KAÇINILMAZ

Konut ruhsatlarındaki düşüşe dikkat çeken Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, “Bu yılın 9 ayında yapı ruhsatları geçen yıla göre daire bazında yüzde 64 azaldı. Stokları eriten firmalar bu dönemde yeni projeye başlamadı. 2020’de yeni ruhsat alacak projelerde ise bugün olan fiyatı görmek mümkün olmayacak. Önümüzdeki yıl konutta zam kaçınılmaz. Vergi teşviklerinin yıl sonunda biteceğini, bugün konut kredi faizlerinin de ulaşılabilir seviyeye geldiğini düşünürsek konut almak için doğru zaman diyebiliriz” şeklinde konuştu.

STOKLAR ERİDİ

Gayrimenkul sektörünün 2.5 yıldır stokları konuştuğunu belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “Üretimde sert fren oldu. Stoklar eridi ama yenisi gelmedi. Vatandaş önümüzdeki günlerde stokların eridiğinin farkına varacak” dedi. Son 3-4 aydır satış ofislerinin oldukça hereketli olduğunu belirten Elmas, yeni yapılacak konutların mevcutlardan yüzde 35-50 pahalı olacağını ifade etti. Elmas, “KDV ve tapu harcı indirimleri, kamu bankalarının vadeyi 15 yıla çıkarıp faizi yüzde 1‘in altına çekmesiyle birlikte alıcı için ‘avantajlı alım paketi’ oluştu. Hem evi olmayanlar hem de yatırım yapmak isteyenler bu dönemi iyi değerlendirmeli” dedi.

52 BİN TL AVANTAJ

KDV ve tapu harcı indirimin vatandaşın cebine etkisi şöyle: 500 bin liralık bir evin yüzde 18 KDV ile satıldığını düşünelim. (Net alanı 150 metrekareden büyük evlerde ve ticari mülklerde KDV yüzde 18) Bu durumda vatandaşın indirim öncesi bu eve ödeyeceği KDV 90 bin lirayken, indirimle 40 bin liraya düşüyor. KDV’den sağlanan kâr 50 bin lira. Aynı ev için indirim olmadan önce ödenen tapu harcı 20 bin lirayken, indirimle birlikte bu 15 bin liraya düşüyor. Tapu harçlarını yarı yarıya alıcı ve satıcı ödüyor. Bu durumda alıcı 500 bin liralık bir evde toplam 52 bin 500 lira avantaj elde ediyor. (Hürriyet)