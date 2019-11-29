Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:28 TSİ- Gündem G: Bugün 10:31 TSİ

Bilim Merkezi, 1 milyon ziyaretçiye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile 2015 yılının Nisan ayında kurulan Kocaeli Bilim Merkezi’ni bu güne kadar 1 milyon bilimsever ziyaret etti.
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile kurulan Kocaeli Bilim Merkezi’ni açılışından bu yana 1 milyon bilimsever ziyaret etti. 18 Nisan 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen merkez, 7’den 70’e herkes tarafından ilgi görmeye devam ediyor. 18 bin 650 metrekare kapalı ve açık alan üzerine kurulan merkez, Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

EĞLENCELİ ATÖLYE VE ETKİNLİKLER

Dünyanın en büyük Bilim Merkezi olan Amerika'daki Exploratorium Bilim Merkezi danışmanlığında kurulan merkezde 4 adet galeri bulunuyor. Dinamik Dünyamız Galerisi, Algı ve Gerçeklik Galerisi, Bilimin Sultanları Galerisi ve Su Alanı galerilerinde 215 deney düzeneği bulunuyor. Kocaeli Bilim Merkezi galeri ve düzeneklerin yanı sıra her hafta gerçekleştirilen Bilim Atölyeleri, aylık eğitim verilen Mucit Dünyası Laboratuvarı eğitimleri, özel günlerde gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Şenliği, Doğada Bilim gibi birçok etkinlik ile hem Kocaeli hem de şehir dışlından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bugün 10:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Üzülmez’le tartışan Araç görevden alındı mask
Üzülmez’le tartışan Araç görevden alındı
Halka satışı yasaklandı! mask
Halka satışı yasaklandı!
Emekliye 1100 lira promosyon müjdesi mask
Emekliye 1100 lira promosyon müjdesi
Kocaeli'de bir firma daha iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma daha iflas etti!
İzmit'te hafta sonu vezneler açık olacak mask
İzmit'te hafta sonu vezneler açık olacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Hüseyin Gülaçtı tahliye edildi mask
Hüseyin Gülaçtı tahliye edildi

GALERİ

Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
BEĞEN
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL