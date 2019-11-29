Bilim Merkezi, 1 milyon ziyaretçiye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile kurulan Kocaeli Bilim Merkezi’ni açılışından bu yana 1 milyon bilimsever ziyaret etti. 18 Nisan 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen merkez, 7’den 70’e herkes tarafından ilgi görmeye devam ediyor. 18 bin 650 metrekare kapalı ve açık alan üzerine kurulan merkez, Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

EĞLENCELİ ATÖLYE VE ETKİNLİKLER

Dünyanın en büyük Bilim Merkezi olan Amerika'daki Exploratorium Bilim Merkezi danışmanlığında kurulan merkezde 4 adet galeri bulunuyor. Dinamik Dünyamız Galerisi, Algı ve Gerçeklik Galerisi, Bilimin Sultanları Galerisi ve Su Alanı galerilerinde 215 deney düzeneği bulunuyor. Kocaeli Bilim Merkezi galeri ve düzeneklerin yanı sıra her hafta gerçekleştirilen Bilim Atölyeleri, aylık eğitim verilen Mucit Dünyası Laboratuvarı eğitimleri, özel günlerde gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Şenliği, Doğada Bilim gibi birçok etkinlik ile hem Kocaeli hem de şehir dışlından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.