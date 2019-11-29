O belediye kömür dağıtmaktan vazgeçti!

Darıca Belediyesi, ilçe sınırları içinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 40 ton kömür alacaktı. Alınacak olan bu kömürler ise belirlenecek miktarlarda dağıtılacaktı. Kömür alımı ile ilgili ihale dün yapıldı. Darıca Belediyesi, “bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” gerekçesi ile ihaleyi iptal etti. Kömür alımı ile ilgili yeni bir ihalenin yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil.