Darıca Belediyesi, ilçe sınırları içinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 40 ton kömür alacaktı. Alınacak olan bu kömürler ise belirlenecek miktarlarda dağıtılacaktı. Kömür alımı ile ilgili ihale dün yapıldı. Darıca Belediyesi, “bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” gerekçesi ile ihaleyi iptal etti. Kömür alımı ile ilgili yeni bir ihalenin yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil.
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O belediye kömür dağıtmaktan vazgeçti!
İhtiyaç sahiplerin dağıtmak için kömür alınacaktı. Belediye bu ihaleyi iptal etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz