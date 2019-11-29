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Deprem istasyonunda şaşırtan görüntü!

Adapazarı Kaymakamlığı'nın bahçesindeki 'Deprem Müdahale İstasyonu'nu görenler 'Yok artık' demekten kendini alamadı.
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Avrupa'da arka arkaya yaşanan depremler yürekleri ağızlara getirmeye devam ediyor. Arnavutluk, Bosna Hersek ve son olarak Yunanistan'da meydana gelen depremler serisiyle birlikte uzmanlardan arka arkaya açıklamalar geldi. Olası İstanbul depremiyle ilgili alınması gereken önlemlerinde konuşulduğu günümüzde Adapazarı Kaymakamlığı Bahçesi'nde bulunan "Deprem Müdahale İstasyonu" ise görenleri şok ediyor.

"OLASI BİR SALLANTIDA HEPİMİZİN CANI YANAR"

17 Ağustos Marmara Depremi'nde büyük acı yaşayan Sakarya'nın enkaz altında kaldığını bir kez daha anımsatan vatandaşlar içerisinde bir yangın söndürücü ile bir kaç malzemenin bulunduğu "Deprem Müdahale İstasyonu’nun hoş olmadığına vurgu yaptı. Sakarya gibi depremle sarsılan bir kentte "Deprem Müdahale İstasyonu’nun tam donanımlı olması gerektiğini anımsatan vatandaşlar, "Göstermelik işlerle depreme karşı önlem alınırsa, olası bir sallantıda hepimizin canı yanar" dedi. (Nurettin Eryılmaz)

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