Kartepe’de paralı binişler kalkıyor

Kocaeli genelinde hizmet veren toplu taşıma araçları, 2009 yılından itibaren kademeli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin elektronik ücret toplama (Kocaeli Kart) sistemine geçmeye başladı. Son olarak 1 Aralık tarihi itibariyle Kartepe ilçesinde paralı binişler kalkıyor.

PARALI BİNİŞLER KALKIYOR

Kocaeli Kart sistemine geçişle birlikte kademeli olarak paralı binişler kaldırıldı. İzmit-Derince ve Körfez ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında paralı binişler daha önce kaldırılmıştı. Son olarak 01 Kasım 2019 tarihi itibariyle Dilovası-Gebze-Çayırova ve Darıca ilçelerindeki toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılarak elektronik ücret toplama (Kocaeli Kart) sistemine geçildi. 01 Aralık 2019 Pazar gününden itibaren de Kartepe ilçesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılacak.

PARAYLA BİNİŞE 1 TL FARK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kart sistemine geçiş yaptıktan sonra araçlardaki nakit paralı binişler kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. 01 Aralık 2019 Pazar gününden itibaren Kartepe ilçeside de hizmete tamamen geçecek. 01 Aralık 2019 Pazar gününden itibaren Kartepe bölgesi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarına bindiklerinde Kocaeli Kart kullanacak. Uygulamada toplu taşıma araçlarına para ile biniş yapmak isteyen vatandaşlar ise, normal kartlı biniş ücretine ilave 1 TL fark ödeyerek araç içerisindeki şoför kartıyla toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilecek.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki taşımacılara sürücülerini bilgilendirmeleri ve vatandaşlara yardımcı olmaları için uyarılarını yaptı. Büyükşehir ayrıca, elektronik ücret toplama sisteminin işleticisine bölgede gerekli tedbirleri almaları; bayilik sayılarını arttırmaları, otomatik dolum cihaz sayılarını arttırmaları hususunda gerekli önlemlerin alınmasını sağladı.