Kocaelili bu isimlere ihale yasağı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün aldığı karara göre; Yusuf Şenlikoğlu ve Fatih Özdemir, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü'nün ihalelerine 1 yıl boyunca katılamayacak.