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Kocaelili bu isimlere ihale yasağı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı kapsamında iki isme ceza verildi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün aldığı karara göre; Yusuf Şenlikoğlu ve Fatih Özdemir, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü'nün ihalelerine 1 yıl boyunca katılamayacak.

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