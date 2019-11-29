Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün aldığı karara göre; Yusuf Şenlikoğlu ve Fatih Özdemir, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü'nün ihalelerine 1 yıl boyunca katılamayacak.
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Kocaelili bu isimlere ihale yasağı!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı kapsamında iki isme ceza verildi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz