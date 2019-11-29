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Tarhan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” açıklamasına CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’dan cevap geldi. Tarhan, “Gençlerimizin sorununu çözecek Kanun Teklifimiz 2 senedir Meclis Başkanlığında bekliyor. Gelin birlikte bu sorunu çözelim” dedi
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Üniversite öğrencilerinin başına büyük bela olan KYK kredileriyle ilgili Tahsin Tarhan’ın açıklamaları şöyle: “KYK borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaşmış durumda. 300 bin üniversite mezunu gencimiz hakkında yasal işlem başlatılmış. 2017 yılında KYK borçlarıyla ilgili hazırladığımız Kanun Teklifi tüm sorunları çözecek şekilde ancak 2 senedir Meclis Başkanlığında bekliyor. Gelin hep birlikte bu kanun teklifini Meclisten geçirelim Milyonlarca öğrencimizin çalışma hayatının başında işsizlik ve borç yüküyle uğraşmasının önüne geçelim.

10 SENEDE GERİ ÖDENSİN

Sayın bakan önemli bir noktaya değinmiş. Üniversite mezunu gençlerimiz hayata borçla başlıyorlar. Bir yandan iş bulma sıkıntısı çeken üniversiteli gençlerimiz bir yandan da KYK borçları ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Çözüm üretmek isteniyorsa bu konuda hazırlanmış yasal çalışmalarımız mevcut. Yeter ki çözüm üretmek istensin. Üniversite öğrencileri için KYK tarafından verilen krediler öğrencilik hayatları boyunca ilaç oluyor. Ancak geri ödem noktasında gençlerimiz hem iş bulamadıkları hem de ödeme zamanı geldiği için zorluk yaşıyor. Daha önce hazırladığımız kanun teklifi ile öğrenci sigortalı şekilde işe başladıktan sonra KYK borcu tahsil edilmeye ve 10 sene içerisinde geri ödeme planı yapılacak şekilde düzenleme getirmeyi ön görmüştük. Böylece hem geri ödeme sağlanacak hem de öğrencinin üzerindeki zaman baskısı kalkacaktı. Umarım yapılması düşünülen düzenleme de bu şekilde öğrencilerimizin hayrına olur.”

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