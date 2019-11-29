AKP gençliği Büyükgümüş’ü ağırladı

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün katılımıyla Gebze Kent Meydanı Kültür Merkezi’nde söyleşi programı gerçekleştirildi. 5G hızında canlı yayınlanan program, sosyal medya üzerinden yoğun ilgi gördü. AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın moderatörlüğündeki programı AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de takip etti.

“MUHTEŞEM BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRDİK”

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kollarının Gebze Kent Meydanı Kültür Merkezinde gerçekleştirdiği programda gençler salona sığmadı. Merdiven boşluklarına ve sahneye oturan gençler programı dikkatle takip ettiler. “Genç Vekil, Genç Başkan, Genç Soru, Genç Söylem, Genç Buluşma” programı çerçevesinde genel merkez gençlik kolları başkanını gençlerle buluşturan AKP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman programda yaptığı konuşmada, “Muhteşem bir program gerçekleştirdik, Genel başkanımız ile önce yönetim kurulu toplantımızı,ardından ilçe başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıların ardından genel başkanımızı Kocaeli gençlik kollarımız ile buluşturarak kardeşlerimizin akıllarındaki tüm soruları özgürce sordukları bir ortamda bir araya geldik. Heyecanları ve gayretlerinden ötürü tüm ilçe başkanlarıma,yönetimlerine be programa katılan tüm genç kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.